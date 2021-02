Belice Punto Zero, il terremoto del 1968 in un libro fotografico edito dall’INGV (Di lunedì 15 febbraio 2021) È stato pubblicato oggi, 15 febbraio, il libro fotografico “Belìce Punto Zero”, realizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Palermo, l’Università degli Studi di Catania, la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “A. Bombace” e il supporto del CRESM (Centro Ricerche Economiche e Sociali). Il libro, che Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 15 febbraio 2021) È stato pubblicato oggi, 15 febbraio, il“Belìce”, realizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Palermo, l’Università degli Studi di Catania, la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “A. Bombace” e il supporto del CRESM (Centro Ricerche Economiche e Sociali). Il, che

