Belen Rodriguez, sbotta con gli hater: “Spruzzi veleno da tutti i pori” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nemmeno in un momento così delicato e bello, Belen Rodriguez può stare tranquilla. Dopo l’annuncio della sua gravidanza, infatti, la showgirl ha ricevuto i commenti cattivi degli hater. Davanti a queste parole pesanti, la Rodriguez ha sbottato. “Spruzzi veleno da tutti i pori” – Solo qualche settimane fa sono iniziate a circolare le prime voci che L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nemmeno in un momento così delicato e bello,può stare tranquilla. Dopo l’annuncio della sua gravidanza, infatti, la showgirl ha ricevuto i commenti cattivi degli. Davanti a queste parole pesanti, lahato. “da” – Solo qualche settimane fa sono iniziate a circolare le prime voci che L'articolo

artnewsit : #Rumors (Leggi o ascolta) In questo numero: Belen Rodriguez incinta, secondo figlio anche per Harry e Meghan, l’amo… - GiuseppeporroIt : Hater critica pesantemente Belen Rodriguez per la gravidanza, lei non ci ha visto più: ecco la sua reazione… - tempoweb : Stefano De Martino fa lezioni di napoletano. Il figlio Santiago scugnizzo perfetto #stefanodemartino #santiago… - Notiziedi_it : Belen Rodriguez conferma: ‘Sono incinta, sento che sarà una bambina’ - Notiziedi_it : Belen Rodriguez incinta, spiazzata dalla reazione di Santiago -