Belen Rodriguez | il ‘commento’ la fa infuriare | l’argentina replica a sorpresa così

Leggi su sologossip

(Di lunedì 15 febbraio 2021)risponde a tono all’hater: le parole in un commento hanno fatto davvero, ecco cosa è successo.è una delle donne più chiacchierate d’Italia. L’incantevole showgirl argentina in questi giorni si ritrova al centro della cronaca rosa:è in dolce attesa. Sta per diventare mamma per la seconda volta: L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.