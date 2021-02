Beautiful anticipazioni | Ridge e Shauna si accende il feeling e Brooke trema

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani 16 febbraio 2021? Lo scopriamo con le ultime news e leche arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama per la prossima puntata della soap americana. Come avrete vistonon ha nessuna intenzione di perdonare, questa volta sua moglie è andata davvero troppo oltre, superando ogni limite. Lei e Hope hanno mentito e hanno fatto qualcosa di molto grave. Hope sapeva che Thomas poteva essere in una cisterna con l’acido e non ha detto nulla. Non solo,sapeva che lui era in ansia per suo figlio non riuscendo a mettersi in contatto eppure non ha fatto nulla.non ci sta e decide di mettere fine a questo matrimonio. E per consolarsi ha subito una spalla sulla quale piangere. ...