BEAUTIFUL | anticipazioni dal 21 al 27 febbraio 2021

(Di lunedì 15 febbraio 2021)settimanali puntateda domenica 21 a sabato 27: Liam e Hope sono in procinto di festeggiare il Ringraziamento, felici per la nuova famiglia che hanno costruito con Beth e Douglas. Liam però ancora non gradisce la presenza di Thomas nella loro vita, considerando il giovane Forrester pericoloso sia per il bimbo e sia per Hope. Liam si reca alla Forrester Creations e fa chiaramente capire a Thomas che non si fida assolutamente di lui; inoltre ordina al rivale di non avvicinarsi più alla sua famiglia. Steffy se la prende con Hope e le dà la colpa per non aver detto nulla a nessuno quando credeva di aver ammazzato Thomas; inoltre la accusa di aver manipolato suo fratello pur di ottenere la custodia di Douglas. Thomas, aiutato da Douglas, tenta di convincere Hope a tornare a lavorare ...