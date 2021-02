Beatrice, neonata guarita dal Covid, la madre racconta il calvario: “Sembrava una bambolina rotta” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un anno fa la piccola Beatrice Aurora lottava contro il Covid: era appena nata e sfidava la positività assunta in maniera ancor’ oggi misteriosa, forse a causa di un contagio in ospedale nei primi giorni di vita. Oggi, Marta Zaninoni e Marco Albergati possono festeggiare una vittoria: il primo compleanno della piccola Beatrice e la scongiura di un pericolo che, nel 2020, ha fatto vivere nel terrore diverse famiglia. Marta e Marco vivono a Fioriano al Serio con i figli del primo matrimonio della donna: Ilaria, Chiara e Gabriele. Beatrice guarita dal Covid: il contagio, poi l’ignoto Un anno fa, a soli 10 giorni dalle dimissioni dal parto (avvenuto l’11 febbraio), i due genitori erano dovuti correre al pronto soccorso: la piccola aveva una forte tosse, gli occhi gonfi e la ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un anno fa la piccolaAurora lottava contro il: era appena nata e sfidava la positività assunta in maniera ancor’ oggi misteriosa, forse a causa di un contagio in ospedale nei primi giorni di vita. Oggi, Marta Zaninoni e Marco Albergati possono festeggiare una vittoria: il primo compleanno della piccolae la scongiura di un pericolo che, nel 2020, ha fatto vivere nel terrore diverse famiglia. Marta e Marco vivono a Fioriano al Serio con i figli del primo matrimonio della donna: Ilaria, Chiara e Gabriele.dal: il contagio, poi l’ignoto Un anno fa, a soli 10 giorni dalle dimissioni dal parto (avvenuto l’11 febbraio), i due genitori erano dovuti correre al pronto soccorso: la piccola aveva una forte tosse, gli occhi gonfi e la ...

