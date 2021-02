Bayern Monaco-Arminia, neve e campo gelato: tutte le FOTO (Di lunedì 15 febbraio 2021) Gol, spettacolo, emozioni e condizioni del campo veramente al limite. Si è giocato il match della Bundesliga tra Bayern Monaco e Arminia, la sfida si è conclusa con il risultato di 3-3. Partenza sprint per gli ospiti che si portano in doppio vantaggio con Vlap e Pieper, i padroni di casa provano ad accorciare con Lewandowski, ma gli ospiti scappano ancora con Gebauer. Sembra fatta per l’Arminia, ma il Bayern Monaco riesce a recuperare con le reti di Tolisso e Davies. Passa falso per la squadra di Flick, si tratta comunque di un buon risultato per il Bayern considerando l’andamento dell’incontro. La sfida si è giocata in condizioni difficilissime, neve e campo gelato. In alto la ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 15 febbraio 2021) Gol, spettacolo, emozioni e condizioni delveramente al limite. Si è giocato il match della Bundesliga tra, la sfida si è conclusa con il risultato di 3-3. Partenza sprint per gli ospiti che si portano in doppio vantaggio con Vlap e Pieper, i padroni di casa provano ad accorciare con Lewandowski, ma gli ospiti scappano ancora con Gebauer. Sembra fatta per l’, ma ilriesce a recuperare con le reti di Tolisso e Davies. Passa falso per la squadra di Flick, si tratta comunque di un buon risultato per ilconsiderando l’andamento dell’incontro. La sfida si è giocata in condizioni difficilissime,. In alto la ...

