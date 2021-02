Basta social, basta dirette, basta tweet. Il governo Draghi ha fretta di fare, non nel virtuale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Per capire bene la fase che stiamo attraversando, devo richiamare il mio precedente post sulla “displaycrazia” del 20 dicembre e quello di Beppe Grillo sulla “transizione cerebrale”. La parola chiave sulla quale insiste il progetto di Mario Draghi è “la vitalità del sistema”. Con il professore l’Italia entra in terapia intensiva e dovrà dimostrare di essere capace, in pochi mesi, di vaccinare i suoi cittadini più velocemente di tutti, costi quel che costi. Se si dovranno ristrutturare industrie per produrlo in loco, se si dovranno acquistare o liberare i brevetti di produzione, insomma ad ogni costo i vaccini dovranno essere somministrati immediatamente e Draghi sa già come agire. Intanto e parallelamente Roberto Cingolani, Vittorio Colao e Giancarlo Giorgetti dovranno preparare il terreno per il Rinascimento economico utilizzando al meglio più di 209 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Per capire bene la fase che stiamo attraversando, devo richiamare il mio precedente post sulla “displaycrazia” del 20 dicembre e quello di Beppe Grillo sulla “transizione cerebrale”. La parola chiave sulla quale insiste il progetto di Marioè “la vitalità del sistema”. Con il professore l’Italia entra in terapia intensiva e dovrà dimostrare di essere capace, in pochi mesi, di vaccinare i suoi cittadini più velocemente di tutti, costi quel che costi. Se si dovranno ristrutturare industrie per produrlo in loco, se si dovranno acquistare o liberare i brevetti di produzione, insomma ad ogni costo i vaccini dovranno essere somministrati immediatamente esa già come agire. Intanto e parallelamente Roberto Cingolani, Vittorio Colao e Giancarlo Giorgetti dovranno preparare il terreno per il Rinascimento economico utilizzando al meglio più di 209 ...

