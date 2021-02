Basket | i migliori italiani della Final Eight di Coppa Italia Gigi Datome svetta sulla concorrenza

(Di lunedì 15 febbraio 2021) La2021 di pallacanestro si è conclusa ieri con il successo dell’Olimpia Milano, ine, su Pesaro. Il miglior azzurro del torneo, nonché MVP assolutocompetizione, è stato Luigi. L’ex Pistons e Celtics era partito a fari spenti segnando solo due punti contro Reggio Emilia ai quarti. Dopodiché, però, ha cambiato marcia. In semie, contro Venezia, ha segnato 13 punti, mentre nell’atto conclusivo ne ha messi 15 in sedici minuti di impiego. Tra gliche hanno provato a rallentare la marcia di Milano, spiccano Filippo Baldi Rossi di Reggio Emilia, il quale nei quarti ha realizzato una prestazione da 13 punti, 6 rimbalzi e 5 assist e Stefano Tonut di Venezia. Questi aveva dominato la sfida tra la sua Reyer e la ...

