Basket femminile | Schio impone la sua legge | Virtus Bologna costretta a soccombere nel posticipo della 19a di Serie A1

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Lunedì di big match alla Segafredo Arena di, ma il dominio è tutto del Famila. Il club allenato da Pierre Vincent fa un passo importante nella lotta al secondo posto battendo lacon il punteggio di 54-73 nel19a giornata diA1, sfruttando le ottime prove di Giorgia Sottana (18 punti), Natalie Achonwa (15) e Sandrine Gruda (12). Sul fronte bianconero, invece, meno incisiva del solito Ana-Marija Begic (pur con 12 punti e 11 rimbalzi), così come tutto il reparto straniere. Sono già i primi tre minuti a far capire l’andamento futuropartita: Sottana è il motore dello 0-8 scledense. L’attacco bolognese è tenuto a bada molto bene dalla difesa ospite, che concede poco e dall’altra parte s’invola sul 4-14 e poi sul 6-18, massimo ...

... finalizzata a realizzare in città spazi all'aperto con corner dedicati alla pallacanestro, anche in considerazione della presenza in città di una squadra di, la Magnolia, che milita ...risultati del 6° turno di ritorno del massimo campionato di A1 donne.oggi il turno si completa con il big match Bologna - Schio Si completa solo oggi il 6° turno di ...Il Famila Wuber Schio espugna la Segafredo Arena e si aggiudica il big match della 19ª giornata della Techfind Serie A1 contro la Virtus Segafredo Bologna. Le scledensi partono subito ...Punti fondamentali per la Nico Basket in casa della capolista Brescia. Decisivo il canestro di Frustaci a pochi secondi dal termine Una vittoria d’importanza capitale quella della Nico Basket Femminil ...