(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il difensore delAlessandroha raccontato la sua esperienza con il-19 ai canali ufficiali del club pugliese: "Una sera dovevo andare a cena con Semenzato, ma non riuscivo, avevo lae non ce la facevo ad alzarmi dal divano, madi essermi preso una classica influenza. Il giorno dopo però non sono riuscito ad andare all’allenamento e ho avuto la conferma della positività dal tampone. Era il mio momento, avevo appena iniziato a giocare ed è stata molto dura affrontare quei giorni, ma per fortuna avevo il supporto di tifosi, compagni e allenatore. Ricordo che quando sono tornato in campo a Bisceglie ho dovuto fare uno sforzo enorme".caption id="attachment 1094535" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : Bari, Minelli: 'Pensavo di avere la febbre invece ho contratto il Covid' - - CalcioWebPuglia : Minelli: 'Alla chiamata del Bari non ci ho pensato più di un giorno. Qui sento fiducia' - TuttoBariCalcio : ?? Minelli: 'Andavo a scuola con #Balotelli. Pensavo di smettere, poi è arrivato il #Bari. #Covid? E' stata dura' ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari Minelli

(3 - 5 - 2): Frattali, Sabbione,, Perrotta, Ciofani, Maita, Bianco, De Risio, Semenzato (dal 43 s.t. Sarzi), Citro (dal 38 s.t. Candellone),. D'Ursi (dal 28's.t. Marras). All. Autieri. ...- Viterbese, le probabili formazioni(3 - 4 - 3): Frattali; Celiento, Sabbione,; Ciofani, Maita, De Risio, Sarzi; Marras, Candellone, Citro. All. Auteri VITERBESE (4 - 3 - 3): Daga; ...La partita Bari - Monopoli del Mercoledì 17 febbraio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 25° giornata del Girone C di Serie C ...La Società Sportiva Calcio Bari S.p.A. ha ereditato la tradizione sportiva della Football Club 1908, nonché quella dell’AS. Con l’avvento della famiglia De Laurentiis/Filmauro Srl, proprietaria dell’a ...