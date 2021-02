Barcellona-PSG, Verratti: “Blaugrana? Non vedo l’ora di affrontarli, al Camp Nou sarà importante una cosa” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Marco Verratti scalpita in vista del big match di Champions League contro il Barcellona.Ricomincia la Champions League con i primi match degli ottavi di finale che vedranno impegnate le tre italiane Juventus, Atalanta e Lazio , rispettivamente contro Porto, Real Madrid e Bayern Monaco. La giornata europea in programma domani è però caratterizzata dalla grande sfida del "Camp Nou", tra Barcellona e PSG. Il centroCampista della Nazionale italiana allenata da Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club parigino in vista della gara contro i Blaugrana. Di seguito le dichiarazioni del ventottenne playmaker della squadra guidata da Mauricio Pochettino.VIDEO PSG, Mbappé e compagni “spaventano” Verratti: giochi in piscina con il suo cellulare"È ... Leggi su mediagol (Di lunedì 15 febbraio 2021) Marcoscalpita in vista del big match di Champions League contro il.Ricomincia la Champions League con i primi match degli ottavi di finale che vedranno impegnate le tre italiane Juventus, Atalanta e Lazio , rispettivamente contro Porto, Real Madrid e Bayern Monaco. La giornata europea in programma domani è però caratterizzata dalla grande sfida del "Nou", trae PSG. Il centroista della Nazionale italiana allenata da Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club parigino in vista della gara contro i. Di seguito le dichiarazioni del ventottenne playmaker della squadra guidata da Mauricio Pochettino.VIDEO PSG, Mbappé e compagni “spaventano”: giochi in piscina con il suo cellulare"È ...

