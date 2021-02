Barcellona Psg | Piqué si allena con il gruppo | le ultime sul difensore

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Ottime notizie per Ronald Koeman alla vigilia di-Paris Saint Germain: Gerardsi stando con il resto delOttime notizie per Ronald Koeman dall’mento di vigilia di-Paris Saint Germain: Gerardsi stando con il resto delalla Ciutat Esportiva. Come riporte Mundo Deportivo, la sua presenza nelnon significa che domani giocherà sicuramente, ma il semplice fatto che abbia partecipato a questomento con il resto dei compagni è già una notizia incoraggiante per Ronald Koeman, visti i problemi in difesa della squadra. Ilsi è infortunato il 21 novembre contro l’Atlético de Madrid. Ha subito una distorsione ...

Marco Verratti è disponibile per la trasferta che vedrà il Paris Saint Germain di scena aper la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Il centrocampista abruzzese, a lungo in dubbio per un problema all'anca, è nella lista dei giocatori selezionati da ...Una sfida che vale una semifinale,, e un esame severo sul neutro di Budapest contro il Lipsia per testare la profondità della crisi del Liverpool. Torna lo show della Champions dopo la pausa invernale e gli ottavi di ...PSG, Marco Verratti recupera dal problema all'anca: convocato l'azzurro in vista dell'ottavo di finale contro il Barcellona ...Tutto quello che c'è da sapere in vista del big-match di Champions League tra Barcellona e PSG in programma domani sera.