Bankitalia | nel 2020 debito pubblico sale a 2 569 | 3 miliardi

La quota del debito detenuta daè cresciuta2020 al 21,6% dal 16,8% del 2019, "per effetto degli acquisti di titoli pubblici nell'ambito dei programmi decisi dall'Eurosistema".dettaglio, il debito consolidato delle amministrazioni centrali è cresciuto di 160,1 miliardi, a 2.484,9, quello delle amministrazioni locali è diminuito di 0,8 miliardi, a 84,2, il debito degli ...Al 31 dicembre del 2020 il debito delle Amministrazioni pubbliche era pari a 2.569,3 miliardi contro i 2.409,9 miliardi di fine 2019 (134,7 per cento del PIL). Così la Banca d’Italia diffonde le stime ...Bankitalia sembra voler sminuire, ma le banche italiane sono in allarme per le nuove norme volute dall'Europa sui crediti deteriorati e default ...