Bank of America, con Draghi l’Italia si può comprare (Di lunedì 15 febbraio 2021) I titoli bancari italiani sono da comprare. Lo sostiene in una research BofA Securities secondo cui la caduta dello spread tra BTP e Bund che ha accompagnato l’arrivo del governo di Mario Draghi avrà l’effetto di ridurre il COE, vale a dire il Cost of Equity, beneficiando in particolare i titoli azionari del comparto finanziario Leggi su periodicodaily (Di lunedì 15 febbraio 2021) I titoli bancari italiani sono da. Lo sostiene in una research BofA Securities secondo cui la caduta dello spread tra BTP e Bund che ha accompagnato l’arrivo del governo di Marioavrà l’effetto di ridurre il COE, vale a dire il Cost of Equity, beneficiando in particolare i titoli azionari del comparto finanziario

MoliPietro : Bank of America, con Draghi l’Italia si può comprare - fulviocortesi : Bank of America: con Draghi premier comprare i titoli delle banche italiane (Mi viene quasi da ridere........ma c'… - Michell57544549 : RT @IrlandaOggi: Addio Uk. A causa della #Brexit molte aziende hanno trasferito migliaia di posti di lavoro da Londra a Dublino. Sono almen… - Sovra_Knight : RT @ceccasrc9: Buffett ha liquidato le compagnie aeree, acquistato azioni di diverse case farmaceutiche (guardate che coincidenza???????) tra… - InvestingItalia : Bank of America: con Draghi premier comprare i #titoli delle banche italiane - -