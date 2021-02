Bambino aggredito e morso da un cinghiale… o forse no. Salustri: l’allarmismo dei media non giova alla causa della biodiversità (Di lunedì 15 febbraio 2021) Bimbo aggredito e morso da un cinghiale. Ma è proprio vero? “Questa è la mandibola di un cinghiale. Se avesse effettivamente morso quel Bambino – come alcuni giornali hanno addirittura titolato – ci sarebbe stata almeno un’emorragia”. A commentare l’episodio occorso ieri pomeriggio a una famigliola che passeggiava in bicicletta al lago di Albano il dott. Roberto Salustri, Direttore dell’Ecoistituto Reseda Onlus nonché admin del gruppo Fb RiForestiamo i Castelli Romani- biodiversità, cambio climatico e incendi. Secondo alcuni testimoni che hanno assistito alla scena e anche secondo la stessa Polizia Locale, il ragazzino vittima dell’incidente causato da un cinghiale ora sta bene. È stato subito medicato sul posto dai sanitari, senza dovere neppure ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Bimboda un cinghiale. Ma è proprio vero? “Questa è la mandibola di un cinghiale. Se avesse effettivamentequel– come alcuni giornali hanno addirittura titolato – ci sarebbe stata almeno un’emorragia”. A commentare l’episodio occorso ieri pomeriggio a una famigliola che passeggiava in bicicletta al lago di Albano il dott. Roberto, Direttore dell’Ecoistituto Reseda Onlus nonché admin del gruppo Fb RiForestiamo i Castelli Romani-, cambio climatico e incendi. Secondo alcuni testimoni che hanno assistitoscena e anche secondo la stessa Polizia Locale, il ragazzino vittima dell’incidenteto da un cinghiale ora sta bene. È stato subito medicato sul posto dai sanitari, senza dovere neppure ...

