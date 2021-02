Bambina lasciata da sola al freddo, la scuola (per lei) rimane chiusa (Di lunedì 15 febbraio 2021) Quando ieri ho letto la notizia, stentavo a crederci, allora ho fatto una ricerca, trovando l’articolo originale pubblicato dal Resto del Carlino, non perché mettessi in dubbio le parole dei colleghi, ma perché davvero mi sembrava impossibile che una situazione del genere potesse verificarsi nel febbraio del 2021. Ci troviamo a Fermo, in particolare modo a Casette d’Ete, dove ogni mattina dall’inizio di quest’anno scolastico una Bambina delle elementari, viene lasciata alle 7,40 da sola al freddo, ed anche sotto la pioggia, in attesa che il cancello apra, circa quindici minuti dopo. Tutto questo accade perché il papà è disabile e non può accompagnare la piccola, mentre la mamma dovendo rispettare gli orari per non perdere il lavoro, unica entrata economica della famiglia, si trova costretta a lasciarla lì davanti, con ... Leggi su dilei (Di lunedì 15 febbraio 2021) Quando ieri ho letto la notizia, stentavo a crederci, allora ho fatto una ricerca, trovando l’articolo originale pubblicato dal Resto del Carlino, non perché mettessi in dubbio le parole dei colleghi, ma perché davvero mi sembrava impossibile che una situazione del genere potesse verificarsi nel febbraio del 2021. Ci troviamo a Fermo, in particolare modo a Casette d’Ete, dove ogni mattina dall’inizio di quest’anno scolastico unadelle elementari, vienealle 7,40 daal, ed anche sotto la pioggia, in attesa che il cancello apra, circa quindici minuti dopo. Tutto questo accade perché il papà è disabile e non può accompagnare la piccola, mentre la mamma dovendo rispettare gli orari per non perdere il lavoro, unica entrata economica della famiglia, si trova costretta a lasciarla lì davanti, con ...

