Avvento di Draghi, Ferretti: “Possibilità di svolta per l’Italia ma politica deve lasciarlo lavorare” (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – Un evento di portata “eccezionale” che, salvo ostacoli politici, potrebbe determinare una vera e propria svolta per il nostro Paese. Commenta così l’economista e docente della Innovation Academy Trentino, Andre Ferretti, la nascita del governo Draghi. “Avevo considerato questa crisi di governo come del tutto inaccettabile dal punto di vista economicoperché temevo si trattasse del solito salto nel buio dettato da motivazioni politico-elettorali. Il tutto nel bel mezzo di una pestilenza e con i 209 miliardi del Recovery Fund forse in arrivo. Ovviamente – sottolinea Ferretti – considero l’arrivo di Mario Draghi, sempre sia lodato, come un evento di portata eccezionale che tra l’altro ritenevo molto improbabile. Mai avrei pensato che la politica rinunciasse a gestire in ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – Un evento di portata “eccezionale” che, salvo ostacoli politici, potrebbe determinare una vera e propriaper il nostro Paese. Commenta così l’economista e docente della Innovation Academy Trentino, Andre, la nascita del governo. “Avevo considerato questa crisi di governo come del tutto inaccettabile dal punto di vista economicoperché temevo si trattasse del solito salto nel buio dettato da motivazioni politico-elettorali. Il tutto nel bel mezzo di una pestilenza e con i 209 miliardi del Recovery Fund forse in arrivo. Ovviamente – sottolinea– considero l’arrivo di Mario, sempre sia lodato, come un evento di portata eccezionale che tra l’altro ritenevo molto improbabile. Mai avrei pensato che larinunciasse a gestire in ...

fainformazione : La beatificazione di Mario Draghi rimandata alla prova dei fatti da: - fainfopolitica : La beatificazione di Mario Draghi rimandata alla prova dei fatti da: - Stefano173456 : @wolfi6417 Vedi, c'è una condizione sociale che andrebbe vista con occhi distaccati dalla abitudine. Dall'avvento b… - ddgiusto : RT @laura_ceruti: Io spero presidente #Draghi che col suo avvento non si ripeta più che si torni indietro sulle aperture previste per un ce… - InsaputaA : RT @Misurelli77: Fermi tutti!!! I Renzini (i nuovi leghisti europeisti) hanno scoperto che l'avvento di Draghi non ha sconfitto il covid co… -