Austria impone tampone anti - Covid al Brennero ai camionisti/ 40 km di coda

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Come riportato dai colleghi di Tgcom24, lasi è formata in direzione Bressanone, causando gravi disagi alla viabilità, considerando anche la temperatura di 10 gradi sotto lo zero. Come sancito ...

Corriere : Tamponi ai camionisti: quaranta chilometri di coda, caos Brennero - Faniuzza1 : RT @Masssimilianoo: L'Austria e la sua guerra commerciale contro l'Italia. Ogni motivo è valido. Tamponi ai camionisti: quaranta chilomet… - Martina95190659 : RT @Masssimilianoo: L'Austria e la sua guerra commerciale contro l'Italia. Ogni motivo è valido. Tamponi ai camionisti: quaranta chilomet… - dieffepi : RT @UnioneSarda: L'#Austria impone #Covid-test ai camionisti: 40 chilometri di coda al #Brennero - romi_andrio : RT @Corriere: Tamponi ai camionisti: quaranta chilometri di coda, caos Brennero -

Ultime Notizie dalla rete : Austria impone

tampone anti - Covid al Brennero ai camionisti: coda chilometrica Come dicevamo, la coda chilometrica formatasi al confine tra Italia edha causato pensati ripercussioni e il ..."Fare un test in Italia per essere controllati al passo del Brennero e poi, eventualmente, fermarsi in, significa fare un secondo test sul confine con la Germania". A22, riferisce ancora ...L'Austria, preoccupata per il diffondersi della variante sudafricana, ha imposto ai camionisti di eseguire tamponi. Caos oggi al Brennero ...Pubblichiamo il Comunicato emesso dall'UETR - L'Unione delle Associazioni delle P.M.I. dell'autotrasporto merci, di cui ASSOTIR è membro, a proposito della decisione di Germania ed Austria di imporre ...