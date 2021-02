Australian Open Day 8: Fognini lotta ma cede a Nadal. Si ritira Berrettini (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nel Day 8 degli Australian Open non ce l’ha fatta purtroppo Fabio Fognini nel suo match di ottavi di finale. Il tennista ligure ha perso infatti contro il numero 2 del mondo Rafael Nadal, che lo ha battuto con lo score di 6-3 6-4 6-2 dopo 2h e 16 minuti di partita. C’è grande rammarico per l’azzurro, che nel secondo set era in vantaggio di un break e nel nono game ha mancato tre palle break consecutive che avrebbero potuto mandarlo a servire per il parziale. Bene comunque il maiorchino. Soprattutto il primo ed il terzo set sono stati di alto livello ed ha funzionato in particolare il servizio. Sembrano ormai un lontano ricordo i problemi alla schiena accusati dal campione spagnolo nel pre Australian Open. Ai quarti di finale Nadal se la vedrà con Stefanos ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nel Day 8 deglinon ce l’ha fatta purtroppo Fabionel suo match di ottavi di finale. Il tennista ligure ha perso infatti contro il numero 2 del mondo Rafael, che lo ha battuto con lo score di 6-3 6-4 6-2 dopo 2h e 16 minuti di partita. C’è grande rammarico per l’azzurro, che nel secondo set era in vantaggio di un break e nel nono game ha mancato tre palle break consecutive che avrebbero potuto mandarlo a servire per il parziale. Bene comunque il maiorchino. Soprattutto il primo ed il terzo set sono stati di alto livello ed ha funzionato in particolare il servizio. Sembrano ormai un lontano ricordo i problemi alla schiena accusati dal campione spagnolo nel pre. Ai quarti di finalese la vedrà con Stefanos ...

