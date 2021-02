Australian Open 2021: programma, orari e ordine di gioco di martedì 16 febbraio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il programma di martedì 16 febbraio agli Australian Open 2021. Prima giornata di quarti di finale a Melbourne, si parte alle ore 2.30 italiane con il derby asiatico tra Osaka e Hsieh, segue la sfida tra Dimitrov e la sorpresa Karatsev. La sessione serale invece mette in campo i big match Williams vs Halep e Djokovic vs Zverev. Di seguito il programma. ordine DI gioco 16 febbraio (ORA ITALIANA) Rod Laver Arena dalle ore 2.30 – Hsieh vs Osaka non prima delle ore 5 – Dimitrov vs Karatsev non prima delle ore 9 – Williams vs Halep a seguire – Djokovic vs Zverev SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ildi16agli. Prima giornata di quarti di finale a Melbourne, si parte alle ore 2.30 italiane con il derby asiatico tra Osaka e Hsieh, segue la sfida tra Dimitrov e la sorpresa Karatsev. La sessione serale invece mette in campo i big match Williams vs Halep e Djokovic vs Zverev. Di seguito ilDI16(ORA ITALIANA) Rod Laver Arena dalle ore 2.30 – Hsieh vs Osaka non prima delle ore 5 – Dimitrov vs Karatsev non prima delle ore 9 – Williams vs Halep a seguire – Djokovic vs Zverev SportFace.

