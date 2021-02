Atalanta-Napoli | archiviata la Coppa Italia | ora la sfida vale un piazzamento Champions

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Non solo il derby di Milano con vista Scudetto: questa 23^ giornata di Serie A propone anche un interessante, che si incrociano nuovamente a distanza di una settimana dopo lain semifinale di. In quell’occasione a prere furono i bergamaschi, ma i partenopei sentono ora l’aria di vendetta. Le due compagini sono appaiate in classifica a 40 punti (ilha una gara in meno), lì vicinissime ad unper la prossimaLeague. Il confronto si disputerà domenica 21 Febbraio alle ore 18:00 presso il Gewiss Stadium di Bergamo. Pre partita diCome arrivano i bergamaschi? La vittoria ottenuta al fotofinish contro il Cagliari ha ...

Atalanta Napoli

... nel convulso finale della gara con la Juve , i tifosi dello hanno ancora impresso nella ... ma anche le sfide di campionato contro, Benevento, Sassuolo e Bologna. Presto invece per ...Ospina si era infortunato durante il riscaldamento di- Juve e dovrà restare fermo per una ...del 18 febbraio contro il Granada e per quella di campionato del 21 febbraio contro l'. Al ...sia per i prossimi impegni del Napoli contro Atalanta e Benevento. Un infortunio, quello di Lozano, che va ad aggravare ulteriormente l’emergenza indisponibili di casa partenopea.Accorcia la Roma sulla seconda, la Juventus è quarta, Napoli, Atalanta e Lazio formano un terzetto che si attesta a due punti dai bianconeri. 7 squadre in 10 punti che si contendono scudetto, posti ...