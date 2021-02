Assistenza sanitaria | tra San Leucio e Arpaise mille pazienti senza medico di base

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono circa, tra Sandel Sannio e, che si troveranno sprovvisti a breve del lorodi. Dal prossimo 23 febbraio, infatti, il dott. Antonio Catalano andrà in pensione al raggiungimento dei 70 anni. L’Asl di Benevento ad oggi ancora non ha provveduto a comunicare il sostituto che prenderà in cura idei due paesi che distano tra loro circa 6 km. Trattandosi di persone con una media d’età alquanto elevata, com’è tipico dei paesi dell’entroterra campano, i problemi connessi alla mancanza di undisul territorio sarebbero molteplici. Urge fin da subito che iabbiano rassicurazioni su ciò che avverrà dal giorno dopo del ...