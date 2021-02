Assistente virtuale per pazienti, PatchAi-Roche insieme per piattaforma digitale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un Assistente virtuale empatico che coinvolge attivamente i pazienti nell’autogestione delle proprie condizioni di salute, nella compilazione e condivisione dei diari giornalieri, nella gestione dell’assunzione delle terapie, nel miglioramento dell’aderenza terapeutica. PatchAi, la startup italiana di digital health e Roche Italia ‘alleate’ nella piattaforma PatchAi for Smart Health Companion (SHC) per pazienti oncologici: un sistema utilizzato per la realizzazione del programma Roche di supporto ai pazienti, denominato ‘Smart Health Companion’, attualmente disponibile in Italia per i pazienti affetti da patologie emato-oncologiche. “Durante la pandemia Covid-19 i sistemi sanitari internazionali sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Unempatico che coinvolge attivamente inell’autogestione delle proprie condizioni di salute, nella compilazione e condivisione dei diari giornalieri, nella gestione dell’assunzione delle terapie, nel miglioramento dell’aderenza terapeutica., la startup italiana di digital health eItalia ‘alleate’ nellafor Smart Health Companion (SHC) peroncologici: un sistema utilizzato per la realizzazione del programmadi supporto ai, denominato ‘Smart Health Companion’, attualmente disponibile in Italia per iaffetti da patologie emato-oncologiche. “Durante la pandemia Covid-19 i sistemi sanitari internazionali sono ...

