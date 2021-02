Asia Argento, lite furibonda con Pietro Senaldi: “Il tuo giornalismo barzotto, tu misogino, estrapoli pezzi di frasi” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Asia Argento ha appena pubblicato un libro dove racconta la sua vita, una vita complessa, molto difficile da giudicare (come molti fanno) senza conoscerla, una vita fatta anche di violenze subite. E ieri sera l’attrice, ospite da Massimo Giletti a Non è l’Arena, ha commentato insieme a due giovani vittime, le violenze che la ragazze hanno subito da Alberto Genovese, l’imprenditore ora in carcere per stupro. A un certo punto, Senaldi di Libero ha cominciato a mettere in discussione che una violenza potesse durare 20 ore e Asia ha perso la pazienza: “E tu saresti un giornalista? Mezz’ora, venti ore, che contiamo i tempi? Una donna la puoi acciuffare e portare a casa anche per giorni. Fai dei discorsi tu che proprio non stanno né in cielo né in terra, sei di una pochezza che sono allibita”. Senaldi ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021)ha appena pubblicato un libro dove racconta la sua vita, una vita complessa, molto difficile da giudicare (come molti fanno) senza conoscerla, una vita fatta anche di violenze subite. E ieri sera l’attrice, ospite da Massimo Giletti a Non è l’Arena, ha commentato insieme a due giovani vittime, le violenze che la ragazze hanno subito da Alberto Genovese, l’imprenditore ora in carcere per stupro. A un certo punto,di Libero ha cominciato a mettere in discussione che una violenza potesse durare 20 ore eha perso la pazienza: “E tu saresti un giornalista? Mezz’ora, venti ore, che contiamo i tempi? Una donna la puoi acciuffare e portare a casa anche per giorni. Fai dei discorsi tu che proprio non stanno né in cielo né in terra, sei di una pochezza che sono allibita”.ha ...

