Asia Argento e Pietro Senaldi, scontro a Non è l'Arena: "Sei una donna violenta", "Ti metto il tacco in bocca"

Livido scontro tra Asia Argento e Pietro Senaldi a Non è l'Arena, il programma condotto da Massimo Giletti su La7 in cui è andata in scena una furiosa lite tra l'attrice e il giornalista. Quest'ultimo la accusa di essere una "donna violenta", la prima replica: "Stai zitto, ti metto il tacco in bocca". Tra i due esplode un'escalation di parole grosse che infiamma i toni della puntata.

Nell'ultima puntata di Non è l'Arena si è toccato ancora una volta il tema del caso Genovese, l'ex fondatore di Facile.it accusato di stupro.

alessand_mella : RT @riktroiani: Asia Argento: 'Ma dai, tutti i ragazzi hanno provato la droga'. Io no e me ne vanto. #NonelArena - luciano74121 : @goldrek75 @doppiav86102783 No, sinceramente non mi piace questa frase...rispondo con una frase di Asia ARGENTO: 'i… - CosettaGiordano : RT @ClaudioLauretta: No cara Asia Argento non tutti i giovani provano la droga! Il messaggio che stasera hai dato è sbagliatissimo !!! #non… - pl1952 : Asia Argento contro Pietro Senaldi: 'Ti metto il tacco in bocca come in un film di Dario Argento'… - Andreacocco87 : RT @InvestoPro_ita: #Oro stabile in Asia e viene scambiato a $1.823,25 l'oncia (-0,1%), dopo la flessione dello 0,6% della scorsa settimana… -