Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 14 febbraio 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 14 febbraio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Mina Settembre ha totalizzato 6680 spettatori (share 24.70%) nel primo episodio e 6426 (28.11%) nel secondo; su Canale5 la puntata di Live – Non è la d'Urso ha avuto 2038 spettatori (12.02%), con anteprima a 2432 (8.88%). Su Italia1 il film Justice League ha ottenuto 1576 spettatori (6.43%); su Rai2 la serie tv 911 ha totalizzato 1181 spettatori (4.27%), mentre 911: Lone Star 1051 (3.94%) il secondo; su Rai3 la puntata Che tempo che fa ha intrattenuto 2712 spettatori (10.04%) nel programma vero e proprio e 1443 (7.75%) nel Tavolo finale;

