Ascolti tv, dati Auditel 14 febbraio: Mina Settembre chiude con 6.5 milioni (Di lunedì 15 febbraio 2021) Chiusura con il botto per l'ultima puntata di 'Mina Settembre' su Rai1 che si aggiudica la gara del prime time di domenica 14 febbraio con 6.546.000 telespettatori (share 26.4% e oltre 66 mila interazioni social). Ascolti tv prime time Bene su Rai3 'Che Tempo che Fa' visto da 2.712.000 (share 10%). Su Canale 5 'Live – Non è la D'Urso' ha ottenuto 2.038.000 spettatori (share 12%). Sempre in prima serata su Italia 1 il film 'Justice League' ha avuto 1.576.000 (share 6.4%), su La7 'Non è l'Arena' è stato visto da 1.484.000 (share 5.6%) nella prima parte e da 990.000 (share 7.1%) nella seconda. Su Rai2 '911' è stato seguito, nel primo episodio, da 1.181.000 spettatori (share 4.3%) e, nel secondo, da 1.051.000 (share 3.9%); su Retequattro 'Colette – Un'Amica più forte di tutto' ha avuto 592.000 (share ...

