Ascoli-Salernitana: probabili formazioni e in tv (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ascoli-Salernitana, match valido per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2021, è in programma sabato 20 febbraio 2021 alle ore 14 allo stadio Del Duca. Come arrivano le due squadre? Malgrado l'avvento di Sottil in panchina abbia portato più fiducia nell'ambiente, i bianconeri sono reduci dalla sconfitta di Reggio Emiliana e sono sprofondati al penultimo posto. Sarà fondamentale battere i granata per tornare in lotta per la salvezza. La Salernitana è reduce da quattro pareggi consecutivi e pare abbia smarrito la strada della vittoria. Il quinto posto in classifica non può bastare per chi fino a un mese fa era capolista. Ascoli-Salernitana: le probabili formazioni Sarà 4-3-1-2 per Sottil che schiererà Leali tra i pali, e ...

