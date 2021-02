Arriva Motivi Loveft | la nuova web serie che intreccia moda | amicizia e amore

Arriva Motivi Lo(ve)ft: la nuova web serie che intreccia moda, amicizia e amore (Di lunedì 15 febbraio 2021) Quattro episodi, quattro storie diverse, quattro modelle-attrici. Sono questi gli ingredienti salienti di Motivi Lo(ve)ft, la nuova serie web firmata Motivi pronta a regalare al pubblico di fashion addicted un condensato di moda, amore, amicizia. Il tutto tramite un’interpretazione dello stile femminile e romantico del brand. Leggi su vanityfair (Di lunedì 15 febbraio 2021) Quattro episodi, quattro storie diverse, quattro modelle-attrici. Sono questi gli ingredienti salienti di Motivi Lo(ve)ft, la nuova serie web firmata Motivi pronta a regalare al pubblico di fashion addicted un condensato di moda, amore, amicizia. Il tutto tramite un’interpretazione dello stile femminile e romantico del brand.

walterdicori : @lageloni Non è una congiura di palazzo è stato cacciato per i seguenti risultati il -9% PIL, più di 90mila morti,… - robsalnitro : @mbmarino @alfalfredo Battute di questo genere qualificano chi le fa. E chi le fa non arriva a capire che implicita… - noyaxthunder : se si arriva a ciò purtroppo c’è un motivo (o una serie di motivi)... bisogna chiedere sempre aiuto comunque - BiancoverdeIl : Oggi tocca ad un nuovo innesto della squadra, pistoiese di nascita, ma a Siena da diverso tempo per motivi di studi… -