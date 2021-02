Arriva l’ultima ‘big’ al Vigorito | ora ogni passo ha un peso diverso

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il ventiduesimo turno di serie A si concluderà soltanto stasera, quando al Bentegodi l’Hellas Verona ospiterà un Parma in piena crisi. E’ da quella sfida che dipenderà il borsino della giornata riguardante la Strega. In caso di nuova sconfitta dei ducali il terzultimo posto rimarrebbe a una distanza di 9 lunghezze, con tanto di nuovo piccolo allungo sulla zona retrocessione. Uno scenario che al Benevento andrebbe più che bene soprattutto in considerazione del doppio turno proibitivo che attende gli uomini di Inzaghi, opposti a Roma e Napoli. Quella contro i capitolini, in particolare, saràsfida con una big del campionato ad avere luogo nel Sannio, almeno per questa stagione. Il Benevento ha infatti già ospitato tutte le altre squadre di alta classifica nel girone di andata, rispettando un calendario che con il pubblico ...