Arrigo Sacchi | “Milan la grande sorpresa del campionato Ma ha sottovalutato lo Spezia”

"Forse i ragazzi di Pioli hanno sottovalutato il livello di difficoltà che avrebbero incontrato. I rossoneri sono stati fino ad oggi la grande sorpresa del campionato. Hanno giocato un ottimo football grazie alla volontà e all'entusiasmo di tutti e grazie allo splendido collettivo creato e organizzato da Stefano Pioli. Calciatori che fino all'anno scorso avevano convinto meno si sono trasformati in poco tempo, raggiungendo vertici inaspettati. Il collettivo li ha aiutati e ha permesso di nascondere l'inesperienza grazie ad una maggiore collaborazione e comunicazione in campo". Lo ha detto Arrigo Sacchi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, a proposito del passo falso del Milan, sconfitto al Picco dallo Spezia per 2-0.

