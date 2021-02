Argentina | cronaca di un’altra crisi annunciata

Leggi su formiche

(Di lunedì 15 febbraio 2021) L’ci prova. Il vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner cerca di posticipare l’accordo con il Fondo Monetario Internazionale con la scusa della pandemia. Secondo il Financial Times, l’intesa sul debito da 44 miliardi di dollari comporterebbe misure e tagli alla spesa pubblica che rischiano di pesare sull’elettorato, a pochi mesi dalle elezioni legislative del 24 ottobre. Il ministero delle Finanze ha detto di volere concludere i negoziati entro maggio, ma alcuni settori del governo vogliono una proroga. “Cristina Fernández de Kirchner vuole chiudere un accordo con il FMI dopo la pandemia Non è molto serio fare un accordo economico in un momento in cui non si sa se l’economia dell’rimarrà aperta o chiusa Siamo in emergenza in. Non affrettiamoci”, ha detto la fonte al Financial ...