Archiviamo la cazzata dell’uno vale uno | almeno nella musica

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Credo che il valore che attribuiamo ai soldi sia piuttosto relativo. Se si è ricchi, in effetti, immagino, pur avendone evidentemente cura, è noto il detto che vuole che non ci sia nessuno come una persona estremamente ricca attenta all’uso che fa dei propri soldi, si tenderà a considerare una cifra in base al proprio patrimonio personale, esattamente come chi ricco non è, con la differenza che cento euro per chi è milionario sono una sciocchezza, mentre per chi ha poco o nulla possono sembrare un patrimonio incredibile. Tutto è relativo, non ho detto nulla di eccezionale, anzi, ho detto proprio un’ovvietà. Idem per il tempo, anche se qui la faccenda è decisamente più complessa. Perché è vero che ognuno di noi dà al tempo un valore diverso, basandosi su quanto ne ha a disposizione, chi lavora con orari fissi, immagino, avrà più facilità a gestirlo rispetto a chi non ha orario, anche ...