Arbitri – Il vento di cambiamento di Alfredo Trentalange

giuseppe_carrus : @massimozampini @franpiace @Guido_Cimurro Il problema è che la disparità di trattamento mediatica condiziona gli ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitri vento

forzAzzurri

... alcune delle quali hanno rappresentato la svolta e la conferma, per Nicchi, che ilera ... lasciando aperte le porte anche a chi avrebbe voluto ancora Nicchi alla guida degli. 'Siamo come ......che lui ha fatto alla squadra) per la prestazione allo Stadium fossero stati spazzati via dal... 'L'aggressività della squadra non si vede con le proteste agli. Che non dovrebbero essere ..."Quei rigori negati, il Pordenone ha voglia di Var", titola il Messaggero Veneto. "Il presidente Lovisa continua la sua lotta:.Aveva chiesto compostezza e nessuna esultanza. Ma gli elettori di Alfredo Trentalange non ce l’hanno fatta a restare seduti. Nell’hotel di Fiumicino che li ha ospitati, quando ...