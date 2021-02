Arbitri: dopo 12 finisce l’era Nicchi. Con Trentalange finirà anche la casta delle giacchette nere? (Di lunedì 15 febbraio 2021) Gli Arbitri italiani cambiano. Via Marcello Nicchi, padre padrone dell’Associazione Italiana Arbitri dal 2009, sfiduciato nelle urne dopo tre mandati consecutivi, battuto nonostante avesse fatto di tutto (in passato anche cambiare le regole) per guadagnarsi l’ennesima rielezione. Ma i tifosi, e soprattutto il movimento, erano stanchi della sua gestione autoritaria, della classe arbitrale diventata casta, dei fischietti non giudici imparziali al servizio del gioco ma quasi divinità imperscrutabili, che fanno il bello e il cattivo tempo. Un po’ come il loro capo. Così dopo 12 anni di regno incontrastato l’era Nicchi è finita: il nuovo n. 1 dell’Aia è Alfredo Trentalange. Per capire cosa vuol dire l’elezione del nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Gliitaliani cambiano. Via Marcello, padre padrone dell’Associazione Italianadal 2009, sfiduciato nelle urnetre mandati consecutivi, battuto nonostante avesse fatto di tutto (in passatocambiare le regole) per guadagnarsi l’ennesima rielezione. Ma i tifosi, e soprattutto il movimento, erano stanchi della sua gestione autoritaria, della classe arbitrale diventata, dei fischietti non giudici imparziali al servizio del gioco ma quasi divinità imperscrutabili, che fanno il bello e il cattivo tempo. Un po’ come il loro capo. Così12 anni di regno incontrastatoè finita: il nuovo n. 1 dell’Aia è Alfredo. Per capire cosa vuol dire l’elezione del nuovo ...

i_daniello : #Nicchi dopo 12 anni Nicchi non è più presidente degli Arbitri Anche Rizzoli a Mazzoleni e Rocchi devono andare via - Luciano21404794 : @Roccio92 @pisto_gol E vorrei vedere dopo nove anni di furti un po’ di calcio vero senza arbitri a favore.. ?? - pacopedro68 : @gloriapoch72 Lui era abituato anche a noi che, per darci un rigore a favore, gli arbitri, dopo il var, fanno un'in… - TuttoQuaNews : RT @Eurosport_IT: Dopo 11 anni Marcello Nicchi non sarà più il presidente dell'AIA: eletto Alfredo Trentalange ??? @AIA_it | #Trentalange… - marcovarini : RT @gippu1: Una gran bella notizia per tutto il nostro calcio: dopo dodici anni si conclude la disastrosa era-Nicchi a capo dell'Associazio… -