Antonino Spinalbese | la dichiarazione d’amore a Belen | “Vieni qui | ti spiego” Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 15 febbraio 2021) AncheRodriguez eper San Valentino hanno scelto di festeggiare da soli, in un bellissimo hotel con tante coccole, massaggi e messaggi. I tulipani con la colazione a letto, “Sei tutto” scritto con il rossetto sullo specchio, ma è solo l’inizio. Tra unae l’altra cheha scattato alla suaspunta lache tutte sognano. La showgirl argentina è incinta del suo secondo figlio, pensa che nascerà una femmina ma non conosce ancora il sesso del bebè, mentre sa esattamente come sarà la sua vita con il suo nuovo compagno. Tutto è accaduto in fretta per gli altri mahanno avuto da subito le idee chiare e prova spiegarlo anche ...