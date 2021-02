Anticipazioni Quarta Repubblica | stasera in tv | orario | canale | temi e tutti gli ospiti di lunedì 15 febbraio L’intervista a Rocco Casalino

(Di lunedì 15 febbraio 2021)andrà in onda152021, in prima serata su Rete 4. Tante le novità, in diretta, sul neonato Governo Draghi e un’approfondita analisi di sfide, aspettative ed emergenze che il nuovo esecutivo dovrà affrontare.152021 Eccogli altriche verranno affrontati nel corso della puntata. Nel corso della puntata, oltre alla stretta attualità politica, Nicola Porro intervisterà, portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte, e Andrea Griminelli, flautista di Pavarotti, Sting e Zucchero. Oltre a questo, tanti ial centro del dibattito: con il professor Matteo ...

CorriereCitta : Anticipazioni Quarta Repubblica, stasera in tv: orario, canale, temi e tutti gli ospiti di lunedì 15 febbraio. L'in… - SerieTvserie : Le anticipazioni della quarta puntata de Il Commissario Ricciardi - UnDueTreBlog : “Il Commissario Ricciardi” – Quarta puntata di lunedì 15 febbraio 2021 – Trama e anticipazioni.… - tvblogit : Le anticipazioni della quarta puntata de Il Commissario Ricciardi - tuttotv_info : #IlCommissarioRicciardi, anticipazioni della puntata di stasera > -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Quarta

Skoda lascia trapelare le prime indiscrezioni sulla nuova Fabia ,serie di un modello che è uno dei pilastri della gamma. L'immagine poco definita lascia intuire in modo abbastanza chiaro, tuttavia, le proporzioni della nuova generazione. Grazie alla nuova ...Leggi anche - > Beautiful,puntata 15 febbraio: è la fine per Brooke e Ridge? Il Commissario Ricciardi,15 febbraio: 'Il giorno dei morti' Visualizza questo post su ...Quarta Repubblica anticipazioni video puntata stasera lunedì 15 febbraio 2021 su Rete 4. Ospite Rocco Casalino temi puntata in onda su Rete 4 ...Skoda lascia trapelare le prime indiscrezioni sulla nuova Fabia, quarta serie di un modello che è uno dei pilastri della gamma. L’immagine poco definita lascia intuire in modo abbastanza chiaro, tutta ...