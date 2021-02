Anthony di Bridgerton, confessa: “Mi dissero di non rivelare la mia omosessualità” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Jonathan Bailey, reduce dal successo per la sua interpretazione di Anthony nella serie Bridgerton, ha rilasciato un’intervista per Vogue Uk, nella quale ha parlato di un retroscena sulla sua carriera. “Mi dissero di non rivelare la mia omosessualità”, consiglio dato agli albori della sua carriera. Jonathan Bailey è l’attore che ha interpretato il visconte Anthony nella serie Bridgerton; già conosciuto per le sue magistrali interpretazioni sui palchi di Broadway e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 15 febbraio 2021) Jonathan Bailey, reduce dal successo per la sua interpretazione dinella serie, ha rilasciato un’intervista per Vogue Uk, nella quale ha parlato di un retroscena sulla sua carriera. “Midi nonla mia”, consiglio dato agli albori della sua carriera. Jonathan Bailey è l’attore che ha interpretato il viscontenella serie; già conosciuto per le sue magistrali interpretazioni sui palchi di Broadway e Articolo completo: dal blog SoloDonna

