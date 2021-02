Angelica, la figlia della Parodi che sogna di fare la cantautrice: Ecco chi è (Di lunedì 15 febbraio 2021) Angelica Gori è la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, bella e giovane ha un sogno: “Nella vita voglio fare la cantautrice.” Angelica GoriAngelica, è figlia d’arte, nata dall’amore di Cristina Parodi e Giorgio Gori. Recentemente seppur giovanissima ha dichiarato di volersi dedicare al mondo della musica. Incoraggiata anche da mamma e papà, nell’aprile del 2018 annuncia: “Pasta Rossa”. Ecco il titolo del primo singolo dei “Chiamami faro“, l’ormai noto duo musicale composto da Alessandro Belotti e Angelica Gori appunto. Lui è un chitarrista di formazione jazz, lei è la meravigliosa voce del gruppo. Angelica è giovanissima, nata il 24 luglio del ... Leggi su kronic (Di lunedì 15 febbraio 2021)Gori è ladi Cristinae Giorgio Gori, bella e giovane ha un sogno: “Nella vita vogliola.”Gori, èd’arte, nata dall’amore di Cristinae Giorgio Gori. Recentemente seppur giovanissima ha dichiarato di volersi dedicare al mondomusica. Incoraggiata anche da mamma e papà, nell’aprile del 2018 annuncia: “Pasta Rossa”.il titolo del primo singolo dei “Chiamami faro“, l’ormai noto duo musicale composto da Alessandro Belotti eGori appunto. Lui è un chitarrista di formazione jazz, lei è la meravigliosa voce del gruppo.è giovanissima, nata il 24 luglio del ...

