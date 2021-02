Angelica Gori, la figlia di Cristina Parodi a Oggi è un altro giorno con il suo primo brano (Foto) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Angelica Gori a Oggi è un altro giorno, la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori ospite nel programma di Serena Bortone con la sua passione per la musica e un talento che fa emozionare la sua mamma. Pasta rossa, una canzone che parla di un amore finito, Angelica Gori suona la chitarra e fa scoprire a tutti la bellezza della sua voce. Si alza, lascia lo sgabello per la poltrona, è il momento dell’intervista e si scopre una dolce 19enne con tutta l’emozione di chi è in tv per la prima volta. A casa la chiamano tutti Gigi, lei adora i nomi maschili, hanno il sapore dell’indipendenza. Ed è per la voglia di indipendenza e il desiderio di non essere sempre identificata come “la figlia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 15 febbraio 2021)è un, ladie Giorgioospite nel programma di Serena Bortone con la sua passione per la musica e un talento che fa emozionare la sua mamma. Pasta rossa, una canzone che parla di un amore finito,suona la chitarra e fa scoprire a tutti la bellezza della sua voce. Si alza, lascia lo sgabello per la poltrona, è il momento dell’intervista e si scopre una dolce 19enne con tutta l’emozione di chi è in tv per la prima volta. A casa la chiamano tutti Gigi, lei adora i nomi maschili, hanno il sapore dell’indipendenza. Ed è per la voglia di indipendenza e il desiderio di non essere sempre identificata come “la...

