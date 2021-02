Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò primo bacio innocente la sera degli innamorati (VIDEO)

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Love is in the air…Nella casa del Grande Fratello VIP 5 si respira aria di nuova coppia…Trail feeling cresce sempre di più e i due si sono detti apertamente quello che provano in questo complicato momento.ieri, ha raccontato a Giulia e a Dayane tutto quello chele ha detto: che le darà il tempo che le serve per capire cosa prova, che la rispetta, che è pronto ad aspettarla…Le due amiche dell’attrice siciliana sono rimaste molto colpite della parole di, e lo hanno definito un gran signore…Ma ladi San Valentino c’è stato un dolcissimo avvicinamento tra. Nel frattempo il fidanzato della bella...

Atteggiamento che non è passato inosservato agli occhi di Andrea Zenga, che con tenerezza è andato da lei per consolarla. Stretti in un lungo abbraccio, i loro visi si sono sfiorati, segno che il ...