sportli26181512 : Ancelotti, nuove misure di sicurezza dopo il furto subito: L'allenatore dell'Everton è stato derubato di oltre 2 mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti nuove

Corriere dello Sport

LIVERPOOL (Inghilterra) - L'allenatore dell'Everton Carloè stato rapinato nella sua abitazione venerdì scorso . Due uomini con il volto coperto da un passamontagna sono entrati nella sua casa e se ne sono andati con una refurtiva di un valore di ...I responsabili sono quelli che hanno voluto l'esonero di, adesso mandare via Rino è pura ...Spalletti che però ha posto dei paletti CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Usa " Ecco leaccuse ...Dopo essere stato derubato di oltre 2 milioni di euro, l'allenatore dell'Everton ha deciso di rinforzare il suo sistema di sorveglianza ...L'allenatore dell'Everton è stato derubato di oltre 2 milioni di euro. Per questo ha deciso di rinforzare il suo sistema di sorveglianza ...