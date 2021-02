Anarchici Firenze | 26 condanne in appello ma pene dimezzate rispetto al primo grado

(Di lunedì 15 febbraio 2021) I giudici della Corte d'dihanno deciso 26- da 8 a 9 mesi di reclusione -, 13 assoluzioni e 27 posizioni archiviate per intervenuta prescrizione, al processo nei confronti difiorentini gravitanti attorno al gruppo Spazio liberato 400 colpi. Anche per effetto della prescrizione di diversi episodi, lesono stateal, quando leerano arrivate ancher a 2 anni L'articolo proviene daPost.

Anche se qualcuno di questi si lamenta: 'Per colpa degli anarchici che lo scorso fine settimana hanno fatto in questa zona una manifestazione dobbiamo pagare noi locali', fanno sapere dal Caffè Sant'...... i Fedelissimi Torino nel 1951, successivamente nel 1963 i Viola Club Viesseux a Firenze. Cambia ... Non ci sono intendimenti rivoltosi né tantomeno'. 'Necessario il lampo di genio, per l'idea ...