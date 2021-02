Amsterdam | i canali ghiacciati diventano piste di pattinaggio | video

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Freddo e gelo si sono abbattuti su, tanto che isi sono. Tantissime le persone che si sono ritrovate per le vie della città, camminando direttamente sopra l'acqua gelata. Questa ballerina si esibisce davanti a molte persone con i pattini: una coreografia ricca di piroette usando come pista un canale completamente congelato. Guarda tutti iHimalaya, crolla un ghiacciaio NoneLago ghiacciato negli Usa NoneIl cane gioca sul lago ghiacciato None

frenetik0 : Vorrei solo essere ad Amsterdam a pattinare sui canali con in mano una canna ?? - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Amsterdam ghiacciata: si pattina sui canali #amsterdam - Ultron65 : RT @MediasetTgcom24: Amsterdam ghiacciata: si pattina sui canali #amsterdam - WomanfromTokyo2 : [Ad Amsterdam, si pattina sui canali ghiacciati. Mai na gioia qui] - blossomactor : RT @MediasetTgcom24: Amsterdam ghiacciata: si pattina sui canali #amsterdam -

Ultime Notizie dalla rete : Amsterdam canali

LaPresse.it

...dagli effetti delle misure restrittive per contenere il covid e sono i dati di eurostat i principalidei voli commerciali si sono registrati nello Scalo diParigi Charles de Gaulle- ...Il grande gelo li ha trasformati in vere e proprie piste Iditrasformati in piste di pattinaggio. E decine di perone ne hanno approfittato per divertirsi lungo lo storico canale Prinsengracht, il Canale del ...I canali di Amsterdam trasformati in piste di pattinaggio. E decine di perone ne hanno approfittato per divertirsi lungo lo storico canale Prinsengracht, il Canale del Principe.L'infiltrazione della criminalità organizzata nella distribuzione dei vaccini "è un rischio potenziale" ma "le forze di polizia italiane sono preparate ad ...