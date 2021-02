Amici 20 | il daytime su Italia Uno | Rosa è gelosa Cosa ha combinato Deddy?

(Di lunedì 15 febbraio 2021) ILDI OGGI Oggi 15 febbraio è andata in onda un’altra puntata deldi ‘20 ’ suUno. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. LEGGI ANCHE :20, LA SINTESI DELLA PUNTATA: MAGLIE DORATE E BUSTA ROSSA PERLE PRIME ESIBIZIONI DELLE NUOVE CONCORRENTI La nuova ballerina di Alessandra Celentano, Serena Marchese, ha fatto la sua prima esibizione sul palco die la sua insegnante le ha consegnato la maglia dorata del serale, almeno per adesso. LEGGI ANCHE :20, CHI È SERENA MARCHESE? LA BALLERINA CHE HA CONQUISTATO ALESSANDRA CELENTANO Si è esibita anche la nuova cantante di Arisa, Gaia. Quest’ultima si è esibita cantando il brano evergreen “I have nothing” di Whitney Houston. Anche Gaia è ...

EmmaBarbieri14 : amici ho appena finito di vedere il daytime di questa settimana e sono rimasta ?? #tzvip #sovip #gf #gfvip… - samstan1996 : Non sapevo che Amici pubblicasse l’inedito postumo di Deddy dopo ciò che abbiamo visto nel daytime #AMICI20 - smppzz : ma anche la pagina instagram di amici li percula a quei tre io domani voglio due daytime intrisi di trash @ produzi… - GidLovesPizza : RT @sangioforever: Facciamo una petizione per fardurare amici minimo 3 ore la puntata di sabato e 1 ora il daytime vi prego #Amici20 - meantvobe : Ma quest'anno il cinema ad amici con le coppiette, voglio recuperarmi tutti i daytime uno di questi giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Amici daytime

Bellacanzone

Durante il, andato in onda il 15 febbraio su Italia 1, c'è stata alta tensione tra Arisa e ... La donna ha anche aggiunto che il cast di '' spacca e lui ha replicato ironicamente: 'Tu ...Così anche oggi, durante la nuova puntata delItalia 1 , i due colleghi non si sono risparmiati. Al termine dell'esibizione di uno degli allievi di Arisa , Raffaele, Rudy Zerbi ancora ...Oggi 15 febbraio è andata in onda un’altra puntata del daytime di ‘ Amici 20 ’ su Italia Uno. Ecco le vicende dei protagonisti ...Arisa lancia un appello a Maria De Filippi ad Amici 20: "Censura Rudy Zerbi" Che siano vicini o che siano distanti Arisa e Rudy Zerbi non perdono ...