Amedeo Goria salta L' Isola dei Famosi? Lo scoop | Non ha superato le visite mediche

trash_italiano : Concorrenti #Isola: Giovanni Ciacci, Amedeo Goria, Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, un Vis… - IlContiAndrea : All’#Isola Giovanni Ciacci, Amedeo Goria, Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, un Visconte è t… - zazoomblog : Isola dei Famosi 2021 Amedeo Goria fuori dal cast? L’indiscrezione - #Isola #Famosi #Amedeo #Goria #fuori - clikservernet : Amedeo Goria va in pensione: addio alla Rai. Ma ecco cosa farà (a Mediaset) - FQMagazineit : Amedeo Goria va in pensione: addio alla Rai. Ma ecco cosa farà (a Mediaset) -

Ultime Notizie dalla rete : Amedeo Goria

Il Fatto Quotidiano

non partirà per L'Isola dei Famosi , il reality show di Canale 5 pronto a fare a breve il suo esordio. Un'indiscrezione per certi versi choc, proprio perchè giunge a meno di un mese dal ...Tra i naufraghi che partiranno alla voluta dell'Honduras, ci sarà. Il giornalista sportivo è salito alla ribalta grazie alla partecipazione di sua figlia Guendae della sua ex ...L'isola dei famosi 2021, colpo di scena durante le visite mediche: salta tutto a poche settimane dall'inizio del noto programma ...Isola dei Famosi 2021, concorrente ufficiale resta a casa dopo la firma del contratto: “Non avrebbe superato la visita medica…”, lo scoop.