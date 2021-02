Ambra Sabatini | la forza della vita e il coraggio di rinascere

(Di lunedì 15 febbraio 2021)è una persona speciale, di quelle che diventano esempio per gli altri, destinate a rappresentare la, nella sua accezione più pura e forte. Quello stesso destino che togliendole un tipo di esistenza, ha fatto nascere una persona nuova, non diversa, ma unica. Unica come solo alcune persone sanno essere.ha battuto il record mondiale dei 100 metri nella categoria T63, quella in cui corrono gli atleti che hanno subito un’amputazione sopra il ginocchio. Il tempo di 14”59 le ha permesso di strappare il primato ottenuto nel 2015 da un’altra italiana Martina Caironi. Una storia che ha dell’incredibile, se si pensa che lei, la, ha solo 19 anni e che l’incidente che l’ha vista perdere la gamba è stato appena due anni fa. “ha bruciato i tempi: la sua ...

Corriere : Ambra Sabatini, dall’incidente al record mondiale nei 100 metri: «La mia vita più ricc... - twgiuse : RT @GaiaPic: Ci credi nel destino, Ambra? Dall’amputazione al record mondiale nei 100 metri, la scia luminosa di Ambra Sabatini (19 anni) s… - GuarinoValeria : 'Penso che ognuno di noi abbia la missione di lasciare una traccia nel mondo. 14”59 sui 100 metri nella categoria T… - Piergiulio58 : Ambra Sabatini, record del mondo nei 100 metri e Paralimpiadi: «Un giorno sfiderò le normodotate»-… - paolotomaselli : RT @GaiaPic: Ci credi nel destino, Ambra? Dall’amputazione al record mondiale nei 100 metri, la scia luminosa di Ambra Sabatini (19 anni) s… -

A 19 anni compiuti da meno di un mese, 617 giorni dopo aver perso la gamba sinistra in un incidente in scooter con il babbo Ambrogio sulla strada verso il campo di atletica,, toscana ...è la nuova primatista nei 100 metri di categoria T63. In occasione del World Para Athletics Grand Prix 2021, andato in scena a Dubai, la 18enne livornese ha fermato il cronometro a 14"...Ambra Sabatini ha stabilito il nuovo record del mondo di velocità nel Grand Prix di Dubai e strappato la qualificazione per le Paralimpiadi di Tokyo 2021 ...Ambra Sabatini ha perso una gamba in un incidente, ma non si è data per vinta: ha battuto il record mondiale e ha dato una grande lezione ...