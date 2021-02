Amazon apre un nuovo deposito nelle Marche | 40 posti di lavoro più altri 80 da autista Ecco dove e come candidarsi

(Di lunedì 15 febbraio 2021) CAMERANO -ha annunciato oggi l'apertura di undi smistamento a Camerano , in provincia di Ancona: secondo le previsioni dell'azienda la struttura garantirà almeno 40di ...

CAMERANO - Amazon ha annunciato oggi l'apertura di un nuovo deposito di smistamento a Camerano, in provincia di Ancona: secondo le previsioni dell'azienda la struttura garantirà almeno 40 posti di lavoro a tempo indeterminato. L'annuncio dell'apertura del deposito di Amazon a Camerano è stato dato dal colosso dell'e-commerce. Soddisfatto il sindaco Del Bello.