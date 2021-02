Allenatori italiani all’estero: tonfo Ancelotti, Camoranesi perde la vetta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Torna la rubrica dedicata agli Allenatori italiani oltre confine. L’Everton di Ancelotti cade in casa con il Fulham. Pareggi per Camoranesi e Grosso Cade l’Everton di Carlo Ancelotti dopo il pirotecnico 5-4 in FA Cup contro il Tottenham. I ‘Toffees’ pagano gli sforzi profusi in settimana e devono cedere per 2-0 al Fulham nella 24° giornata di Premier League. L’Everton resta comunque settimo in classifica, a -4 dall’ultimo piazzamento in Champions League occupato dai cugini del Liverpool. La squadra di Ancelotti ha anche due gare in meno rispetto alle rivali di vertice. Prossima sfida già mercoledì contro la capolista Manchester City: impegno proibitivo per l’Everton, con la squadra di Guardiola reduce da una striscia vincente di sedici gare tra campionato e coppe. LEGGI ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Torna la rubrica dedicata aglioltre confine. L’Everton dicade in casa con il Fulham. Pareggi pere Grosso Cade l’Everton di Carlodopo il pirotecnico 5-4 in FA Cup contro il Tottenham. I ‘Toffees’ pagano gli sforzi profusi in settimana e devono cedere per 2-0 al Fulham nella 24° giornata di Premier League. L’Everton resta comunque settimo in classifica, a -4 dall’ultimo piazzamento in Champions League occupato dai cugini del Liverpool. La squadra diha anche due gare in meno rispetto alle rivali di vertice. Prossima sfida già mercoledì contro la capolista Manchester City: impegno proibitivo per l’Everton, con la squadra di Guardiola reduce da una striscia vincente di sedici gare tra campionato e coppe. LEGGI ...

Ultime Notizie dalla rete : Allenatori italiani Kean re di Parigi, Borini - gol non basta. Che sorpresa in Romania... Il weekend (e non solo) degli italiani all'estero

ITALIANI ALL'ESTERO Scheda 1 di 11 In Francia, in Spagna, o magari in Inghilterra, Germania e persino in Turchia. Sono tanti i giocatori o allenatori italiani anche ex Serie A impegnati all'estero che in questo fine settimana o, in generale, in questi ultimi sette giorni, sono stati assoluti protagonisti con le rispettive squadre anche ...

Tacconi offerta dalla Cina, la critica della moglie Speranza

Tacconi tentazione Cina . L'ex portiere della Juventus pare abbia ricevuto un'offerta per andare a giocare nel Paese asiatico. Quest'ultimo non è nuovo ad esperimenti con allenatori italiani. Tra questi Lippi e ultimo Cannavaro, tra i più pagati al mondo. Il problema nasce quando la moglie è venuta a sapere di questa possibilità. In un momento così difficile che sta ...

Italiano: “Sono cresciuto nel mito di Zeman. La verità sul ruolo di Agudelo”

Lo Spezia di Vincenzo Italiano è la sorpresa più bella della Serie A. Nelle ultime due partite i liguri hanno vinto contro Sassuolo ...

Tacconi tentazione Cina . L'ex portiere della Juventus pare abbia ricevuto un'offerta per andare a giocare nel Paese asiatico. Quest'ultimo non è nuovo ad esperimenti con allenatori italiani. Tra questi Lippi e ultimo Cannavaro, tra i più pagati al mondo. Il problema nasce quando la moglie è venuta a sapere di questa possibilità. In un momento così difficile che sta ...

Lo Spezia di Vincenzo Italiano è la sorpresa più bella della Serie A. Nelle ultime due partite i liguri hanno vinto contro Sassuolo ...